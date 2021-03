Rê Adegas e Luiz Zago lançam o álbum "Falando de amor"

publicidade

Dez clássicos do maestro Tom Jobim, famosos na interpretação de Elis Regina, foram selecionados pela cantora Rê Adegas e o pianista Luiz Zago para o álbum “Falando de amor" (selo Loop Discos), com lançamento em plataformas de streaming nesta sexta-feira. Antecedendo o disco, foram apresentados os singles "Wave'' e "Chega de Saudade".

A inspiração veio do álbum “Elis & Tom” (1975), uma das obras mais cultuadas da música popular brasileira e da Bossa Nova por causa do encontro singular entre Elis Regina e Tom Jobim.

As gravações de “Falando de amor", realizadas em 2019, destacam a voz potente da gaúcha Rê Adegas, que atualmente vive em Lisboa (Portugal), e contam com a performance ao piano de Zago. A seleção traz também “Dindi”, “Samba de uma nota só”, “Modinha”, “Só tinha de ser com você”, “O que tinha de ser”, “Água de Beber”, “Retrato em Branco e Preto” e “Desafinado”.

Rê Adegas, cantora, locutora e dubladora, resolveu se dedicar à música após se formar em Design de Produto. Tem um álbum e diversos singles lançados.

Zago, com trabalhos ao lado de Lenine, Baco Exu do Blues, Toquinho e Zeca Baleiro, é também diretor musical e compositor, tendo intensa participação em grandes espetáculos, expandindo as fronteiras da música clássica, jazz e brasileira. É membro da Academia Catarinense de Letras e Artes, pela relevante atuação expandindo a cultura catarinense no cenário nacional.