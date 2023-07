Rafael Rosa apresenta hoje "Sonata Visual" no Teatro de Arena

publicidade

Rafael Rosa, guitarrista de Porto Alegre, faz a última apresentação do espetáculo "Sonata Visual" nesta terça-feira, 18 de julho, às 19h30min, no Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835), com entrada franca. No palco, o músico incorpora elementos de arte contemporânea, sons de guitarra e sintetizadores para criar uma experiência de áudio e vídeo.

O guitarrista econstrói a obra de grandes nomes como Piet Mondrian, Wassily Kandinsky e Paul Klee, ícones da arte do início do século 20. O sinal emitido pela guitarra de Rafael é convertido em impulsos visuais, que são reproduzidos em um telão.

Além da performance musical/audiovisual, haverá espaço para uma troca de ideias entre o artista e o público.

Rafael Rosa, arquiteto e professor universitário, apresentará ao público alguns conceitos relativos às cores, formas e traços das obras que serão recriadas ao vivo. Em 2022, ele visitou a escola Bauhaus, na Alemanha, para conhecer de perto o local por onde passaram os mestres cujas obras são recriadas na Sonata Visual.

O artista explica por que ele criou a Sonata Visual: “O projeto surgiu a partir da ideia de expandir os limites da guitarra, transformando a música em formas visuais, criando composições audiovisuais em tempo real a partir das notas da guitarra e vice-versa, explorar sinestesias entre as artes, revisitando conceitos que artistas como Mondrian, Kandinsky e Klee começaram a investigar em suas obras”.

Quem comparecer ao espetáculo Sonata Visual terá uma experiência artística completa, que parte de pinturas, passa pelos sons e resulta em audiovisual.