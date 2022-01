Rap Festival seleciona artistas e poetas de Bento para coletânea

publicidade

O Rap Festival, um festival competitivo de música rap e poesia slam autorais e inéditos, acontece neste domingo (23), na Fundação Casa das Artes. Jurados de renome nacional, como Nego Max, Cristal, Nitro Di e DJ Gio Marx vão selecionar seis músicas e duas poesias para integrar uma coletânea a ser gravada em CD, que será distribuído gratuitamente.

Também serão realizados dois shows de lançamento do projeto contando com a apresentação de todos os selecionados. Além disso, será produzido um videoclipe com os artistas, que ainda estarão reunidos numa faixa bônus disco. O projeto é feito com recursos do Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves.

O Rap Festival surge para afirmar o promissor e duradouro ambiente da música no município, apostando o também no forte e crescente estilo musical do rap e suas vertentes. A nova cena é feita de artistas que produzem e divulgam seus trabalhos em plataformas digitais e, semanalmente, mais de 200 pessoas acompanham batalhas de Mc's em praças da cidade. Para contribuir com esse contexto, o Rap Festival pretende fazer um registro profissional e inédito, destacando novos artistas, difundindo sua arte com a distribuição de 400 CDs.