Rap In Cena Festival anuncia atrações inéditas para a 9ª edição do evento

Com mais de 15 mil ingressos já vendidos, o Rap In Cena traduz através dos números a expectativa do público pela 9ª edição do evento. Atualmente, reconhecido como o maior festival de cultura hip hop do Brasil, o Rap In Cena, que acontece nos dias 28 e 29 de outubro em Porto Alegre, acaba de anunciar atrações inéditas e o retorno de nomes aclamados pelo público, totalizando 17 nomes divulgados dos mais de 60 que prometem agitar a capital gaúcha.

Kayblack, Veigh, Negra Li, MC Cabelinho, Drik Barbosa e TZ da Coronel sobem ao palco do Rap in Cena pela primeira vez. A organização também já confirmou o retorno de Bin, BK, Cristal, Djonga, Filipe Ret, Major RD, Orochi, Poze do Rodo, Racionais MCs, Sidoka e Yunk Vino.

Kayblack vem aí! Ele que, recentemente, tornou-se nada mais, nada menos que o rapper brasileiro mais ouvido do Spotify Brasil. Colhendo os frutos do EP “Contradições”, Kayblack aparece com 14 faixas mais ouvidas na plataforma de áudio. Sem falar no estrondoso hit “Cartão Black”, ao lado de seu irmão MC Caverinha, com mais de 37 milhões de plays em menos de um mês. Indicado pela Forbes na lista Under 30, ele chega ao Rap In Cena com a promessa de disparar os hits mais aclamados pelo público no sábado (28).

“Dos Prédios” da Zona Oeste de São Paulo para o topo do planeta e para o Rap In Cena. Revelação na cena da música urbana, Veigh é dono do álbum que teve a melhor estreia da história do Spotify Brasil, com mais de 6,5 milhões de plays. Não à toa, 13 músicas do trapper estão na lista de mais ouvidas da plataforma. Hits que prometem embalar o seu primeiro show nos palcos do festival gaúcho, no domingo (29).

Em 2023, Negra Li completa 25 anos de carreira, um momento histórico e que também será celebrado em Porto Alegre com sua estreia no Rap In Cena. Ela que está preparando seu quinto álbum de estúdio, no último ano, lançou os singles “Era Uma Vez Liliane” e “Malagueta”, feat com Rincon Sapiência, que marcam o pontapé inicial deste próximo projeto que, ao que tudo indica, fará parte do repertório da apresentação em Porto Alegre no domingo (29).

Quem também se apresenta pela primeira vez no palco do festival Rap In Cena é MC Cabelinho. Um dos nomes mais aclamados do momento, Little Hair ultrapassa os 9,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Ele, que também atua na novela Vai Na Fé, promete embalar o público do RIC com sucessos como “Fogo e Gasolina”, “X1” e “Minha Cura”, no sábado (28).

Tem ainda Drik Barbosa estreando no Rap In Cena. A paulistana enfileira sucessos e parcerias de peso, entre eles, sua participação no “Poetas no Topo 3.1: Prólogo”, a faixa “Diamante” ao lado de Pitty e “Sobe Junto” em parceria com Emicida e Matuê. Sem falar no seu primeiro álbum homônimo, que também deve fazer parte do repertório do show em Porto Alegre no domingo (29).

TZ da Coronel completa a lista de atrações inéditas. Ele que já esteve à frente de uma edição do Rolê Rap In Cena, agora retorna a Porto Alegre para estrear no palco do festival, no domingo (29). Dono de hits como “Anota a Placa”, “Trajado de Glock” e “Se Você For Embora”, TZ da Coronel soma mais de 6,4 milhões de ouvintes no Spotify e ultrapassa os 70 milhões de plays em sua discografia. Dono de um flow único, ele chega ao RIC com sua mistura de trap e funk inconfundível.

Anteriormente, a organização do Rap In Cena já confirmou a participação de outras atrações que também são muito aguardadas pelo público. No sábado (28), ainda rolam shows de Bin, BK, Cristal, Djonga, Major RD, Orochi e Poze do Rodo. Já no domingo (29), Filipe Ret, Racionais MCs, Sidoka e Yunk Vino retornam a mais uma edição, completando o line up já divulgado.

ILUSIONISMO

Assim como no último ano, o Rap In Cena retorna com a proposta de oferecer ao público experiências diversas da cultura hip hop. A novidade deste ano fica por conta do tema da nona edição, que propõe um universo mágico.

Através de uma ação inédita em um palco suspenso por um guindaste, o lançamento oficial do Rap In Cena já aconteceu através de um truque do ilusionista Kronnus. Agora, as próximas ações de divulgação do evento seguem por esse viés, assim como as ativações que farão parte do cenário geral nos dias de festival.

O Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia) receberá três palcos, além de espaços de skate, basquete, breakdance e praça de alimentação. Em breve, mais detalhes sobre cada experiência serão anunciados.

SERVIÇO:

Rap In Cena Festival

Dias: 28 e 29 de outubro de 2023

Atrações confirmadas:

Sábado: Bin, BK, Cristal, Djonga, Kayblack, Major RD, MC Cabelinho, Orochi e Poze do Rodo

Domingo: Filipe Ret, Negra Li, Racionais MC´s, Veigh, Sidoka e Yunk Vino

Local: Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia)

Realização: Olimpo Produções e Grupo Austral