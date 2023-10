Rapper Drake anuncia pausa na carreira por motivo de saúde

publicidade

O rapper canadense Drake anunciou, nesta sexta-feira (6), que fará uma pausa em sua carreira, poucas horas depois de lançar seu novo álbum, para se concentrar nos problemas estomacais recorrentes que tem enfrentado.

"Honestamente, é provável que eu não faça música por um tempo", disse Drake em seu programa de rádio SiriusXM. "Preciso me concentrar na minha saúde em primeiro lugar", completou.

Drake esclareceu que não sofre de "nada grave" e explicou que tem "todo tipo de problemas estomacais" há vários anos.

Ele também disse que tinha outras coisas por fazer para pessoas às quais fez promessas, sem dar mais detalhes.

"Vou fechar a porta do estúdio por um tempo", disse o artista, acrescentando que demoraria "talvez um ano, talvez um pouco mais" para voltar.

O anúncio foi feito no mesmo dia do lançamento do novo álbum de Drake, "For All The Dogs".