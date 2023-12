Rapper Rico Dalasam faz show hoje no Opinião

publicidade

O rapper Rico Dalasam apresenta nesta quinta-feira, dia 7 de novembro, no Opinião, (José do Patrocínio, 834), às 23h, a turnê “Escuro Brilhante”. O cantor unirá músicas novas e canções já conhecidas pelo público, como “Espero Ainda”, “Guia de um Amor Cego”, “Braille” e “30 Semanas”. Ingressos na plataforma Sympla.

No palco, as rimas de Rico se encontrarão com violões, cavacos e guitarras para falar do jovem negro na periferia. "Escuro brilhante" encerra a trilogia, antecedida por "Dolores Dala guardião do alívio" (2021) e "Fim das tentativas" (2022).

Dalasam ingressou no rap nacional há mais de uma década, se tornando uma das principais apostas da música atual. Ele lançou em 2015 o seu primeiro EP, chamado “Modo Diverso”, que reúne seis músicas autorais que narram as suas experiências de vida enquanto jovem, negro e morador da periferia.

O primeiro álbum de Dalasam é “Orgunga". Em 2017, lançou o EP “Balanga Raba” e escolheu a faixa “Fogo em Mim” para um videoclipe que alcançou mais de 2 milhões de visualizações.



No final de 2020, em comemoração aos cinco anos do debut “Modo Diverso”, se uniu a Jup do Bairro, Hiran, Lucas Boombeat e Glória Groove, entre outros artistas, para trazer novos ares para um EP que impactou toda uma geração. Em março de 2021, lançou o seu segundo álbum, “Dolores Dala Guardião do Alívio”, que revisita as suas emoções, os seus afetos e boa parte da sua carreira.