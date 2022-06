Rapper Trouble é morto a tiros nos Estados Unidos

publicidade

O rapper Mariel Semonte Orr, mais conhecido como Trouble, foi morto a tiros na madrugada deste domingo, dia 5. Segundo a Variety, o artista foi atingido durante um tiroteio em um complexo de apartamentos, levado às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Dono do single Bring It Back, Trouble tinha se apresentado na mesma noite, apenas horas antes do ocorrido. A Def Jam Recordings, gravadora do rapper, lamentou a morte dele em comunicado oficial publicado nas redes sociais.

"Nossos pensamentos e orações estão com as crianças, entes queridos e fãs de Trouble. Uma verdadeira voz para sua cidade e uma inspiração para a comunidade que ele orgulhosamente representava", disse a nota.