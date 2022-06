'Rapunzel' russa impressiona com 1,30 m de cabelo: 'insetos sempre ficam presos nos fios'

publicidade

A russa Alena Mazanik, de 35 anos, vem fazendo sucesso nas redes sociais por seu longo cabelo dourado, com reflexos ruivos, dependendo de como a luz bate. A 'Rapunzel' da vida real já tem 2,2 milhões de seguidores no TikTok e outro 25 mil fãs no Instagram, onde mostra detalhes de sua rotina para cuidar das madeixas, com fios longos que chegam a 1,30 de comprimento.

Em um dos posts, ela conta que os fios são tão compridos que é comum que insetos fiquem presos neles. "Tem até borboletas nos meus cabelos e isso não é uma piada", escreveu ela na legenda de uma foto.

Segundo o tabloide The Mirror, a rotina da russa para cuidar do cabelão é extensa: ela chega a gastar 16 horas por semana para manter os fios saudáveis e não tem medo de usar e abusar de hidratantes e máscaras capilares.

"Eu adoro que meu cabelo seja volumoso e muito macio. No verão, costumo usar os fios soltos porque amo senti-los caindo sobre meus ombros, braços e pernas", contou ela ao The Mirror. "Também curto pentear os cabelos e passar os dedos entre os fios", diz ela.

Tudo começou na adolescência

Sua história com cabelos compridos começou em 1999 quando, aos 13 anos, decidiu cortar os fios bem curtos, para seguir o corte short bob, que estava na moda na época. Logo em seguida, arrependeu-se de sua atitude, pois se deu conta de que gostava, mesmo, era de seu cabelão.

Deixou os fios crescerem de novo e, em 2006, aos 19 anos, ela já tinha mais de meio metro de cabelo quando decidiu ousar e pintar os fios. Seguiu nessa rotina até completar 23 anos, em 2010, quando notou que as sucessivas tinturas tinham danificado severamente seu cabelo. A partir daí, passou a cuidar melhor das madeixas, com muita hidratação e máscaras capilares.

A cada vez que precisa lavar e cuidar dos cabelos, ela precisa de 4 horas do dia só para isso. E o processo precisa ser feito de 3 a 4 vezes na semana.

Durante a rotina de cuidados, Alena usa óleos essenciais para massagear o couro cabeludo e estimular o crescimento, aliados a um shampoo suave e máscaras hidratantes de boa qualidade.

Após lavar os fios, ela usa sprays, cremes e óleos para manter os fios hidratados e nutridos, para continuarem crescendo fortes e saudáveis. Agora, seus cabelos de 1,30 m de comprimento já alcançam seus joelhos, como fica evidente nas fotos que a russa compartilha em suas redes sociais.

"Algumas vezes, o comprimento causa problemas, como quando eu sento nos fios sem querer ou eles prendem na porta do carro ou na maçaneta. Além disso, insetos como moscas, besouros e borboletinhas sempre ficam presos nos fios", revela a russa.

Em suas redes sociais, Alena costuma postar fotos produzidas, em cenários que parecem, de fato, saídos de contos de fadas. Por isso, a mulher sempre recebe vários comentários quando ela anda com os fios soltos e todo mundo a compara com Rapunzel.

Os fios longos também fazem sucesso com o público masculino: é comum Alena receber comentários de seus fãs pedindo para ela "nunca cortar seu cabelo lindo". Para as mulheres, os fios bem cuidados e a rotina de Alena são inspiradoras, segundo várias fãs afirmam tanto no Instagram quanto no TikTok da russa.

Apesar do sucesso, Alena também se depara, às vezes, com mensagens negativas ou irônicas, comparando seu cabelo à crina de cavalo. Sem perder o bom humor, a russa nem se abala e, diante desses comentários rabugentos, se limita a responder: "obrigada, os cavalos são animais lindos com pelos grossos e incríveis."

Alguns seguidores criticam ainda o aspecto dos fios, dizendo que parecem sempre meio "despenteados". Mas Alena discorda e acredita que todo cabelo pode ser bonito do jeito que é.

"Todos os dias, gente do mundo inteiro me escreve nas mídias sociais para dizer que admira meu cabelo", diz Alena. "As mulheres me falam sempre que eu as motivo e elas se sentem inspiradas por mim, e me pedem dicas para ajudar no crescimento dos fios, procuro ajudar a todas", afirma.

"Porém, muitos acham que apenas cabelos macios e lisos são bonitos e que os meus parecem despenteados. Eu explico para eles o que realmente acredito: todo cabelo pode ser lindo, seja liso, cacheado, crespo, curto, comprido, fino ou volumoso", afirma.

"Não é certo odiar alguém por causa de sua aparência. Todo mundo é bonito à sua maneira e tem o direito de ter o cabelo que quiser", finaliza a russa.

Alena recebe comentários do mundo todo, de homens e mulheres, sobre a beleza de seu cabelo. Imagem abaixo:

MONTAGEM R7/REPRODUÇÃO INSTAGRAM @MAZANIK_ALIONA