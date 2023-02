Raquel Welch, lendária estrela de Hollywood, morre aos 82 anos

publicidade

Raquel Welch, atriz americana considerada a mulher mais bonita do mundo após seu papel em "Mil Séculos Antes de Cristo" (1966), faleceu nesta quarta-feira (15) aos 82 anos, informou seu agente.

A estrela de origem boliviana morreu de forma pacífica "esta manhã depois de uma breve doença", escreveu seu agente em um comunicado, sem dar mais detalhes. Welch, com uma trajetória profissional de cinco décadas, deixa dois filhos.

Ela conheceu a fama nos anos 1960 com a aventura pré-histórica "Mil Séculos Antes de Cristo", cujo pôster a mostrava em um pequeno biquíni de pele que a tornou um dos maiores sex symbols de seu tempo. Vencedora do Globo de Ouro, atuou em mais de 30 filmes e 50 séries de televisão, como "Viagem Fantástica" (1966) e "Os Três Mosqueteiros" (1973).

Aos 14 anos, foi coroada "Miss Fotogênica" em um concurso, o primeiro de uma longa série de prêmios de beleza que incluíram o título de "Miss Califórnia". Após um breve casamento com James Welch, que conheceu na escola e com quem teve dois filhos antes dos 20 anos, ela se mudou para Dallas, onde trabalhou como garçonete e modelo.

Em 1963, voltou para Los Angeles, onde conheceu o agente publicitário Patrick Curtis, que a convenceu a manter o sobrenome Welch para esconder suas origens latinas. Começou sua carreira com alguns papéis coadjuvantes no cinema, incluindo "Roustabaout" (1964), protagonizado pelo rei Elvis Presley.

Deu o salto ao ser selecionada pela 20th Century Fox em 1966 para estrelar "Viagem Fantástica", dirigido por Richard Fleischer.

"As pessoas me viam como um símbolo sexual. Mas na verdade eu era uma mãe solteira com dois filhos pequenos!", declarou meio século depois em sua autobiografia "Beyond the cleavage" (Além do decote, em tradução livre). "Já me imaginou no cartaz com uma criança no colo e a outra no carrinho? Quebra um pouco o mito, né?"

Com uma trajetória profissional de cinco décadas, também ficou conhecida por atuações como a de “A Espiã que Veio do Céu” (1967). Seu filme mais recente foi na comédia "Como Se Tornar Um Conquistador" (2017).