Recital gratuito com o pianista Luís Fernando Rayo no Centro Cultural da Ufrgs

publicidade

Marcado para iniciar no horário de 12h30min, nesta segunda-feira, dia 24 de abril, o recital gratuito de Luís Fernando Rayo como convidado do projeto Solo Piano no Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333 - Campus Central), em Porto Alegre.

Rayo é doutor em Música pela Texas Tech University nos EUA e é o terceiro pianista a se apresentar no projeto Solo Piano 2023. Ele foi vencedor da Concerto Competition daquela universidade durante seu mestrado. O instrumentista é egresso do bacharelado em Música da Ufrgs e, atualmente, realiza o projeto Piano Para Todos, no qual leva um piano acústico em sua van para diversas instituições, com o objetivo ampliar o acesso das pessoas à música.

O programa do recital é formado pela “Sonata para Piano nº 4”, a mais conhecida das sonatas do compositor russo Alexander Scriabin (1872-1915). E por uma das obras mais virtuosísticas do repertório para piano solo, a “Sonata em Si menor”, do húngaro Franz Liszt (1811-1886).

Projeto

O projeto Solo Piano tem edições mensais, na última segunda-feira do mês, com curadoria do professor Ney Fialkow. A entrada é franca, por ordem de chegada, com lotação limitada.