Record TV anuncia participantes de “A Fazenda 13”

publicidade

A emissora Record TV anunciou na manhã desta quinta-feira, durante o programa “Hoje em Dia”, alguns dos “peões” que estão confirmados no reality show “A Fazenda 13”. A estreia do programa será na próxima terça-feira, dia 14/09, às 22h35, com apresentação de Adriana Galisteu, primeira mulher a apresentar o reality. “A sede da Fazenda nunca esteve tão linda”, disse Adriana na coletiva de imprensa. “Vocês vão amar”, completou. O programa apresentado hoje, contou com a presença de Rodrigo Carelli, diretor do reality.

Os sete participantes que foram confirmados durante o programa “Hoje em dia”, foram: Victor Pecoraro, ator de novelas como “Chocolate com Pimenta", "Os Dez Mandamentos" e "Gênesis", além de ter experiência em outros realities, como “Dança dos Famosos". Mussuzinho, outro “peão” confirmado, filho do humorista Mussum, quem afirmou que o público vai poder conhecer sua personalidade para além da atuação. Outra revelação foi a participação de Liziane Gutierrez, modelo que recentemente atacou agente da vigilância sanitária em uma festa clandestina. Ela promete que “não procura barraco, mas também não vai fugir dele”. Nego do Borel, também foi um dos confirmados que não foge de polêmicas. Há pouco tempo a Justiça do Rio recusou suas acusações conta a ex-noiva, Duda dos Reis. Ele disse que não pode abordar os assuntos no reality, mas que pretende mostrar sua personalidade para os fãs.

Depois de muitos boatos de que a cantora Tati Quebra Barraco iria participar de algum reality, finalmente ela está confinada na “A Fazenda 13”. "Quem me conhece sabe que falo o que penso, independentemente de qualquer coisa ou do jogo. As pessoas sabem que não sou atriz", comenta. Se para a funkeira, falta experiência, o próximo “peão” revelado já participou de dois outros realities, Acrebiano fará sua terceira participação em um reality em um ano e garantiu que só sairá se for eliminado pelo público. A última participante revelada foi Mileide Mihaile, ex-mulher de Wesley Safadão. Ela disse que vai ser a verdadeira “milady” no programa.

Ainda, houve um tour pela sede, revelando a área de lazer dos participantes e os bichos, como galinhas, cavalo, porcos e bois. Durante a coletiva, foram anunciados as parceirias do programa, que irão garantir provas para os participantes e divertimento para o público, entre eles o TikTok, o Banco Original, a Aurora e a Brahma.

A grande novidade na hora de assistir o programa será a presença das muitas câmeras espalhadas pela sede do reality, que vão poder ser acessadas 24 horas por dia, pelos assinantes do PlayPlus, vão poder escolher o que quiserem ver. Além da cobertura no site r7.com.br/afazenda e nas redes sociais, com conteúdos exclusivos, como o primeiro contato dos eliminados com o público.