Renée Zellweger se transforma radicalmente para viver assassina

publicidade

Foram divulgadas as primeiras imagens da série The Thing About Pam, protagonizada por Renée Zellweger, e baseada em um caso real.

A vencedora do Oscar apareceu irreconhecível caracterizada como Pam Hupp, uma mulher aparentemente comum que chocou a mídia dos EUA ao ser acusada da morte de duas pessoas.

Hupp, que trabalhava em um escritório de seguros, está cumprindo prisão perpétua pela morte de Louis Gumpenberger. Ela também foi condenada pela morte de Elizabeth Faria depois de ter incriminado o marido da amiga, que chegou a ser condenado e passou mais de dois anos na prisão.

Além de protagonizar a série, Renée é uma das produtoras e contou em entrevista à Vanity Fair como foi passar por essa mudança de visual: "Foi praticamente da cabeça aos pés [a transformação]. Tinha próteses, uma roupa [com enchimentos], foi a escolha de figurinos, a rapidez de sua caminhada. Todas essas coisas eram importantes porque todas as partes são o que moldam a pessoa na qual projetamos nossas próprias conclusões e presunções".

Renée Zellweger venceu o Oscar duas vezes, como Melhor Atriz Coadjuvante por Cold Mountain, e como Melhor Atriz por Judy, filme no qual viveu a estrela de Hollywood Judy Garland.

The Thing About Pam conta ainda com nomes como Patricia French, Olivia Luccardi, Judy Greer e Josh Duhamel. A estreia está programada para março na TV dos EUA.