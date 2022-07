Ricardo Stricher homenageia Porto Alegre em exposição fotográfica

publicidade

A convite do Espaço Amelie (Vieira de Castro, 439), o fotógrafo Ricardo Stricher selecionou um conjunto de imagens da capital gaúcha feitas nos últimos anos para uma mostra em homenagem aos 250 anos de Porto Alegre. A abertura ocorre neste sábado, 9 de julho, das 15h às 19h, quando ele receberá os visitantes no espaço cultural, localizado no bairro Santana.

Porto-alegrense, Stricher é nominado pelos amigos e amigas como um “cronista visual da capital” pela particularidade com que registra os diferentes aspectos por onde passa. É conhecido por suas caminhadas nos bairros centrais da cidade, sempre munido de sua máquina fotográfica, tanto de dia como à noite. Alguns de seus registros são compartilhados em sua página no Facebook.

Com grande quantidade de imagens captadas, o fotógrafo solicitou a ajuda do colega de profissão, Alexandro Auler para fazer a curadoria. Em formato 50X70cm, as imagens emolduradas estarão à venda. Esta é a 18ª exposição da trajetória do talentoso fotógrafo.