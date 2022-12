Rihanna, Lady Gaga, Taylor Swift e The Weeknd estão na pré-lista do Oscar de Melhor Canção Original

publicidade

A lista final dos indicados ao Oscar 2023 nem foi divulgada, mas já tem gerado debate entre os fãs de música pop. Isso porque há vários nomes de peso na pré-lista da categoria de Melhor Canção Original.

Disputam vaga na relação final as divas Rihanna, Lady Gaga, Taylor Swift e Selena Gomez, além de outros astros, como The Weeknd e Giveon.

O anúncio final do possível duelo de titãs será no dia 24 de janeiro de 2023, com apenas cinco dos 15 nomes anunciados. A premiação será no dia 12 de março.

Lady Gaga, que já venceu um Oscar na categoria em 2019 por Shallow, e Taylor Swift disputam ainda o Grammy de Melhor Canção Escrita para Mídia Visual.

Veja as 15 canções que estão na pré-lista da academia:

Giveon — Time (Amsterdam)

The Weeknd — Nothing Is Lost (Avatar: O Caminho da Água)

Rihanna — Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever)

Son Lux Featuring Mitski & David Byrne — This Is a Life (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Gregory Mann — Ciao Papa (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

Rita Wilson & Sebastián Yatra — Til You’re Home (A Man Called Otto)

Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava & M.M. Keeravani — Naatu Naatu (RRR)

Selena Gomez — My Mind & Me (Selena Gomez: My Mind & Me)

Ryan Reynolds, Will Ferrell & The Spirited Ensemble — Good Afternoon (Spirited)

Sofia Carson — Applause (Tell it like a Woman)

Jazmine Sullivan — Stand Up (Till)

Lady Gaga — Hold My Hand (Top Gun: Maverick)

J. Ralph & Norah Jones — Dust & Ash (The Voice of Dust and Ash)

Taylor Swift — Carolina (Um Lugar Bem Longe Daqui)

LCD Soundsystem — New Body Rhumba (Ruído Branco)