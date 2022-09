Roberto Cabrini entrevista dentista acusada de morte de paciente por infecção generalizada

publicidade

No "Domingo Espetacular" deste fim de semana (25), Roberto Cabrini entrevista, com exclusividade, a dentista Jamilly Flexa, acusada pela morte de Luiz Carlos das Dores, que sofreu com uma infecção generalizada após se submeter a um procedimento da colocação de facetas dentárias.

O paciente, um funcionário público de 57 anos, foi hospitalizado depois de sentir dores, inchaço e dormência na boca. O laudo aponta que Luiz tinha perda óssea, uma condição que impedia o procedimento sem um tratamento prévio. Jamilly alega que as acusações são injuriosas e difamatórias e que não foi negligente. A reportagem completa vai ao ar no Câmera Record.



O Domingo Espetacular ainda traz uma matéria especial com Paula Fernandes. A cantora fala ao repórter Micheal Keller sobre a noite em que capotou o carro ao lado do namorado, Rony Cecconello, no final de agosto. A artista também conta as novidades na carreira, como o novo álbum 11:11, além de comentar a fama de antipática e as polêmicas que enfrentou com algumas decisões em sua carreira, como a saída do escritório de Leonardo.



Há quase um mês, enquanto dirigia pela Rodovia Castelo Branco, em São Paulo, o carro da artista foi atingido por um veículo desgovernado. Apesar do susto, o casal não teve ferimentos graves. “Na minha cabeça, passou um filme, eu vou morrer hoje. É só isso que vinha na minha cabeça. Vou morrer hoje? Alguma coisa vai bater na minha cabeça. E eu ficava esperando a coisa bater na minha cabeça. Quando eu vi que o carro protegeu a gente como um cofre”, lembra Paula.



A experiência traumática deixou algumas lições para a artista: “Eu sempre fui muito ansiosa, estou tentando viver um dia de cada vez, porque a gente não sabe... As coisas pequenas realmente se tornaram muito pequenas, as grandes são valorizar família, estar com os amigos, fazer coisas que a gente gosta, fazer mais shows, fazer mais músicas. Deus me deu uma nova chance”.



Sobre o fim da parceria com Leonardo, há dez anos, ela explica que foi algo normal: "Venceu os meus quatro anos de contrato, eu quis sair mesmo. Mas nunca tive nenhum atrito com o Leonardo. Nunca conversei com ele sobre isso". E completa: “Não tem rancor. Nenhum”.



O programa também traz uma reportagem especial sobre os compositores que acusam João Gomes de plágio. Filipe Brandão entrevista Judivan Macedo e Acrizio de França, que movem um processo contra o artista, argumentando que que a música Eu Tenho a Senha faz uso da melodia de Volta Seu Luiz, criada em 2012. Um crítico musical explica a complexidade das perícias realizadas para avaliar se algo foi realmente copiado.



O programa foi até Los Angeles para entrevistar com exclusividade a modelo brasileira Aline Martins, que teve um filho com o rapper americano Swae Lee, famoso aqui no Brasil por ter gravado um feat com Anitta. O artista se recusa a pagar uma pensão para a ex-namorada e pede agora a guarda da criança, que nasceu em dezembro de 2020. À repórter Tathiana Brasil a modelo desabafa sobre o drama que vive e ainda revela que o relacionamento era abusivo.



O repórter André Azeredo investiga a estratégia encontrada por traficantes internacionais que misturavam entorpecentes em cargas de frutas e embarcavam as drogas em navios que tinham como destino a Europa. Os criminosos conseguiam colocar a droga nos contêiners sem que ninguém pudesse perceber, com uma técnica que ficou conhecida como “içamento”.



O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h45min. Sob o comando de Roberto Cabrini, o Câmera Record é exibido logo depois, às 23h15, logo após A Fazenda 14.