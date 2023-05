Roberto Menescal faz show em Porto Alegre nesta quinta-feira dia 18 de maio

publicidade

Um dos maiores nomes da música brasileira e um dos pais da Bossa Nova, Roberto Menescal, 85 anos, compositor de clássicos como “O Barquinho” e “Você”, – as duas em parceria com Ronaldo Bôscoli (1928-1994) -, sobe pela primeira vez ao palco do Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/n), no dia 18 de maio, quinta-feira, ao lado da cantora baiana Analu Sampaio, 15 anos, em um show inédito em Porto Alegre. Ingressos à venda neste link aqui.

"Roberto Menescal convida Analu Sampaio – Encontro de Gerações", que teve lotação esgotada nos teatros Municipais de Niterói (RJ), Teatro Rival (RJ) e no Blue Note SP, tem no repertório clássicos, como “Chega de Saudade”, “Fotografia”, “Samba de uma Nota Só”, “Desafinado”, “Águas de Março”, "Dindi", "Você", "O Barquinho", "Bala com Bala", "Tem Dó" e "Agarradinhos", entre outros tantos que marcaram uma geração e que ainda percorrem o mundo.

Analu é sucesso nas redes sociais, com quase seis milhões de visualizações no Youtube e mais de um milhão de seguidores, e conseguiu a unanimidade de grande parte dos nomes da nata da MPB, os quais, assim como Menescal, a consideram um dos maiores talentos dos últimos tempos.

"Analu é surpreendente, uma menina que tem uma capacidade tão grande de cantar em diferentes tonalidades, que me espanta. Eu lanço um acorde, ela vai, dou uma nota, ela vem. Poucos intérpretes têm essa facilidade de ouvir uma coisa e entrar junto, uma possibilidade de improvisação gigantesca que me assustou", revela Roberto Menescal.

Ingressos antecipados: https://theatrosaopedro.eleventickets.com/#!/apresentacao/7ccacd31d0ea165e4f3df595ebf5d86f570a7441