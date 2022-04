Rock in Rio 2022: Festival anuncia Jessie J no lugar de Joss Stone

publicidade

Uma das maiores divas do pop mundial, a britânica Jessie J, é confirmada como headliner do palco Sunset para o dia 8 de setembro. Substituindo a cantora Joss Stone, que não poderá comparecer devido a motivos pessoais, Jessie J está de volta ao maior festival de música e entretenimento do mundo como headliner do Palco Sunset no dia 08 de setembro. Com um estilo musical nada convencional e um som que combina soul, R&B, pop e hip hop, Jessie J se apresenta no dia inspirado no “Divino Feminino”, com Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat.

Com vocais impressionantes, alma desenfreada, letras confessionais e atitude empoderadora, a artista multiplatina, vencedora do BRIT Award e indicada ao GRAMMY®️, Jessie J toca corações toda vez que canta. Com mais de 1,5 bilhão de streams acumulados, inúmeras certificações de ouro e platina e 23 milhões de discos vendidos até hoje, sua voz continua a soar em quase todos os cantos do mundo. Em 2011, ela conquistou um lugar no cenário mundial com sua estreia “Who You Are”. Jessie não só ganhou disco de platina, como também entrou no Top 15 da Billboard Top 200. “Price Tag” conquistou o primeiro lugar em 18 países e acabou se tornando platina quádrupla.

O disco de platina dupla “Domino” chegou logo atrás. Inúmeros elogios se seguiram com o prestigioso BRIT Award na categoria “Critic’s Choice”, o prêmio “Sound of 2011” da BBC e um convite para ser embaixadora dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Em 2014, explodiu quando “Bang Bang” -- com Ariana Grande e Nicki Minaj -- dominou as paradas e ganhou certificação de platina seis vezes. Enquanto isso, seu terceiro álbum, “Sweet Talker”, conquistou o top 10 no Billboard Hot 200.

Em 2018, trabalhando como nunca antes, ela criou um trabalho épico na forma de R.O.S.E. [Realizações, Obsessões, Sexo e Empoderamento]. Lançada em quatro partes ao longo do ano, ela trouxe essa obra confessional para as massas com shows esgotados em todos os lugares. Ao mesmo tempo, ela encerrou o ano com seu primeiro álbum natalino, This Christmas Day.

Após lançar a faixa “Brave”, em 2019, em uma parceria com o DJ Don Diablo, ano que também se apresentou no Rock in Rio, no Brasil, a artista passou por um hiato de cerca de dois anos sem lançar trabalhos novos. No ano passado, a cantora anunciou sua volta à indústria da música com o single “I Want Love” produzido em parceria com Ryan Tedder, vocalista da banda OneRepublic.