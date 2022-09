Rock In Rio: Procon e MPT fiscalizam evento, que tem posto do TJ

publicidade

Enquanto o público se diverte e faz barulho em meio aos shows, nos brinquedos e nas ativações dos patrocinadores, um grupo trajando coletes de diferentes cores e com pranchetas nas mãos caminha silenciosamente pelo Rock in Rio para ver se tudo flui corretamente também de acordo com a lei. Agentes do Procon e do Ministério Público do Trabalho (MPT) fiscalizam um pouco de tudo, das condições de acesso do público à situação de trabalho nos diferentes espaços. Além disso, o Tribunal de Justiça (TJRJ) abriu um posto avançado na Cidade do Rock capaz inclusive de realizar audiências de custódia.

O posto do TJ está localizado no Velódromo, logo na entrada do Parque Olímpico, e conta com três juízes plantonistas do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos. O órgão tem competência plena, tanto nas áreas cível quanto criminal.

Durante os sete dias de evento, o posto avançado irá atender casos como desacato, agressões, atos de violência e ações envolvendo consumo, como às que se referem à compra de ingressos.

A atuação do Procon, por sua vez, inicia já nas catracas de acesso. Fiscais têm em mão um checklist para verificar se eventuais itens barrados pelos seguranças na entrada do evento constam da lista de produtos proibidos que a organização do Rock in Rio divulgou. Qualquer coisa que estiver em desalinho poderá causar sanções. Eles também atendem a eventuais reclamações do público em qualquer coisa que se referir a consumo.

Servidores do MPT também foram vistos neste sábado pelo Parque Olímpico. Eles atuam no local diariamente desde o período em que a Cidade do Rock começou a ser montada. À época, a fiscalização estava centrada sobretudo sobre as normas de segurança. Agora, além disso os fiscais avaliam as condições de trabalho.

Portões do Rock In Rio

Neste sábado, os portões do Rock in Rio abriram mais uma vez pontualmente às 14h. Roberta Medina, vice-presidente executiva do evento, acompanhou a abertura. Ela vibrou com o primeiro dia. "O público deu nota 8,9, o que é muito bom", comentou.

Ainda que a cor preta mais uma vez seja predominante, o público deste sábado está vestindo roupas mais coloridas em relação à sexta-feira. Entre as apresentações confirmadas estão Post Malone, Marshmello e Alok, que abre o Palco Mundo.