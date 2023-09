Roda Viva reapresenta entrevista com Domenico De Masi

publicidade

A TV Cultura reapresenta nesta segunda-feira (11/9), a partir das 23h45min, o Roda Viva com Domenico De Masi, sociólogo italiano falecido no último sábado (9), aos 85 anos. O intelectual foi autor de vários livros, entre eles "O Ócio Criativo".

A entrevista com De Masi, que defendeu uma nova sociologia do trabalho, baseada na criatividade e no que ele classificou como ócio criativo, foi exibida em janeiro de 1999, com apresentação de Paulo Markun.

A bancada de entrevistadores foi formada, na ocasião, por Albino Castro (Gazeta Mercantil ); Marco Antonio de Rezende (Vip/Exame); Danilo Miranda (diretor Sesc/SP); Milton Seligman (pres. do Incra); Rodrigo Rocha Loures (Nutrimental); Monica Falcone (jornalista); e Max Gehringer (pres. Plus Vita).