Rodrigo Carpi Nejar lança livro de poemas

Segundo o ditado popular “O fruto não cai longe do pé”, referindo-se à trajetória de alguém em comparação com a família. Seguindo essa premissa, o gaúcho Rodrigo Carpi Nejar, segundo filho dos escritores Carlos Nejar e Maria Carpi, lança seu primeiro livro de poesias, “Insana Lucidez” (Editora Bestiário). A publicação terá sessão de autógrafos nesta terça-feira, das 19h às 21h, na Livraria Santos do Barra Shopping Sul (nível Jockey). O momento será marcado pela presença dos pais e irmãos, incluindo o poeta e escritor Fabrício Carpinejar.

“Insana Lucidez” compõe-se de poemas melódicos e metafóricos que buscam a conexão com o imaginário do leitor, provocando-o e convocando-o ao exercício da leitura e da criação de imagens. Separado por quatro eixos principais - “Vertigens”, “Patas do Firmamento”, “Telas” e “Hora do Sol” -, o livro fala de um filho que se tornou adulto, pela criança que ainda o habita. É o testemunho de uma chama acalentada desde a infância, nos cadernos de capa dura, nas músicas das bandas que nunca vingaram, nos silêncios da estrada, uma chama imersa no vão das partidas e chegadas, que agora se expressa, dando voz madura ao jovem que caminhava.

Nascido em Porto Alegre, em dezembro de 1970, no bairro Petrópolis, Rodrigo Carpi Nejar é o segundo filho dos escritores Carlos Nejar e Maria Carpi. Seu nome foi dado em homenagem a "El Cid" (Rodrigo Diaz de Vivar). Passou a primeira infância entre Erechim e Caxias do Sul, retornando à capital gaúcha, aos 5 anos de idade, onde cresceu, junto aos irmãos Carla, Fabrício e Miguel, no bairro Petrópolis. Ingressou na Faculdade de Direito, graduando-se pela PUC-RS. Realizou concurso para o Ministério Público e é promotor.