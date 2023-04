Rodrigo Faro visita a cantora Ana Castela para mostrar a rotina da "Boiadeira"

publicidade

No Hora do Faro deste domingo, 30, o apresentador Rodrigo Faro passa um dia com a cantora Ana Castela, também conhecida como "Boiadeira", que com apenas 19 anos já acumula mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, além de, aproximadamente, 13 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais. Ana mostra um pouco da sua rotina, ensina Faro a cuidar de cavalos, responde perguntas de fãs mirins e conhece a história da mini boiadeira Heloísa Nicoletti, que é revelada pelo repórter Rico Melquiades.

Em um momento inusitado, a jovem, é que considerada a cantora brasileira mais ouvida no Youtube e no Spotify, é surpreendida pelo seu pai, Rodrigo.

E no hotel, Ana mostra sua coleção de chapéus, cintos e botas, e se surpreende com os sósias de seus dois maiores ídolos: Luan Santana e Anitta.

Faro também vai propor uma missão aos fãs da Ana: fazer chegar à Kim Kardashian uma mensagem de agradecimento da "Boiadeira" por Kim ouvir sua música. Por fim, Rico acompanha o primeiro grande show da jovem cantora em São Paulo.

E no último episódio da primeira temporada de "Casais em Apuros", Naldo Benny e Moranguinho, Darlan Cunha e Beatriz Pereira e Jenny Miranda e Fábio Gontijo vão ter a última chance de acumular pontos antes da eliminação. Os casais vão encarar um circuito com muitos obstáculos e a disputa promete ser acirrada.

No final do circuito, o casal que ficar em último lugar será eliminado da disputa. Já os dois casais finalistas vão enfrentar uma prova divertida em que o marido tem que acertar os ingredientes de um suco diferente feito pela esposa adversária. O vencedor deste desafio ganha uma viagem romântica para Fortaleza para deixar todos os perrengues para trás.

No final do episódio, o público decide qual dos dois casais deve levar pra casa o prêmio de 50 mil reais.

Hora do Faro é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar neste domingo, 30, a partir das 15h45. O programa tem direção artística de Cesar Barreto e direção de Aline Alonso e Diego Oliveira.