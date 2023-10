Roger Waters começa turnê de despedida no Brasil

publicidade

No Brasil, a turnê "This Is Not a Drill" tem sua primeira apresentação marcada para 24 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Roger Waters passará ainda por cinco cidades brasileiras: Rio de Janeiro (dia 28 de outubro), Porto Alegre (1 de novembro), Curitiba (4 de novembro), Belo Horizonte (8 de novembro) e São Paulo (11 de novembro).

O ex-integrante do Pink Floyd desembarca no país com a turnê "This Is Not a Drill", que vem rodando desde 2022 e marca sua despedida dos palcos.

Em Porto Alegre, o show será em 1 de novembro, no Estádio Beira Rio. Confira informações:

Abertura dos portões: 17 h

Horário do show: 21h

Local: Estádio Beira Rio – Avenida Padre Cacique, 891

Ingressos: A partir de R$ 170

Classificação etária: Acima de 16 anos desacompanhado. De 5 a 15 anos é obrigatória a presença de um responsável legal.

Venda de ingressos online no Eventim.

Setores Porto Alegre:

Entrada e meia entrada:

Pista Premium R$ 990 R$ 495

Pista R$ 520 R$ 260

Cadeira Inferior R$ 640 R$ 320

Cadeira Premium R$ 680 R$ 340

Cadeira Superior R$ 340 R$ 170

Pacote VIP* R$ 1.990 R$ 1.445

This is Not a Drill

A turnê "This is Not a Drill" foi pensada, originalmente, para ocorrer em 2020. No entanto, por conta da pandemia, as apresentações precisaram ser adiadas. E agora, três anos depois, ganhou os palcos com shows em vários países.

Para esse tour, os fãs podem aguardar os clássicos da era de ouro do Pink Floyd, junto de outras canções de Roger Waters. Entre os hits estão: "Us & Them", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here" e "Is This The Life We Really Want?", além da nova composição The Bar.

No palco, Waters estará acompanhado de Jonathan Wilson e Dave Kilminster (guitarra e vocais), Jon Carin (teclado, guitarra e vocais), Gus Seyffert (baixo e vocais), Robert Walter (teclado), Joey Waronker (bateria), Shanay Johnson e Amanda Belair (vocais) e Seamus Blake (saxofone).

Veja lista das possíveis músicas a serem ouvidas no show:

Confortably Numb

The Happiest Days of Our Lives

Another Brick in the Wall, Part 2

Another Brick in the Wall, Part 3

The Powers that Be

The Bravery of Being Out of Range

The Bar

Have a Cigar

Wish You Were Here

Shine on You Crazy Diamond (parts VI-IX)

Sheep

In the Flesh

Run Like Hell

Déjà Vu

Déjà Vu (Reprise)

Is This the Life We Really Want?

Money

Us and Them

Any Colour You Like

Brain Damage

Eclipse

Two Suns in the Set

The Bar (Reprise)

Outside the Wall

