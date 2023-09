Rolling Stones lançará novo álbum de inéditas em outubro

publicidade

A banda Rolling Stones acaba de divulgar o lançamento de seu novo álbum de inéditas, "Hackney Diamonds", que conta com a participação de Lady Gaga na faixa "Sweet Sounds of Heaven".

O álbum tem lançamento marcado para o dia 20 de outubro. Será o o primeiro álbum em 18 anos de inéditas desde “A Bigger Bang” (2005), além de ser o primeiro desde a morte do baterista Charlie Watts (1941 - 2021).

Nesta manhã, Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood concederam uma entrevista ao apresentador Jimmy Fallon direto do bairro de Hackney, em Londres , para falar sobre o novo projeto.

“Hackney pode estar no coração do Hackney Diamonds, mas este é um momento verdadeiramente global que queremos compartilhar com fãs de todo o mundo através do YouTube” , disseram os integrantes dos Rolling Stones.

A banda confirmou que o álbum terá a participação do baterista Charlie Watts, que morreu em agosto de 2021. Watts é compositor de duas das 12 faixas do novo álbum.

O primeiro single do álbum já disponível nas plataformas de áudio é "Angry". O lançamento aconteceu logo após a entrevista. A faixa é composta por Andrew Watt, Keith Richards e Mick Jagger.

Mick Jagger disse: “Estamos aqui para apresentar nosso novo single que se chama ‘Angry’ e o novo vídeo. Nosso novo álbum ‘Hackney Diamonds’ que sai em 20 de outubro. Tínhamos que fazer um disco que realmente amamos e estamos satisfeitos com isso e espero que todos vocês também estejam.

"Sweet Sounds of Heaven" conta com composição de Mick Jagger e Keith Richards e produção de Andrew Watt e participação de Stevie Wonder no piano e Lady Gaga nos vocais

Acompanhe a entrevista:

Clipe da canção Angry no YouTube, estrelado pela atriz 'White Lotus' e 'Euphoria', Sydney Sweeney.