Rolling Stones vão lançar filme e CD sobre turnê histórica de 1989

publicidade

Os Rolling Stones vão lançar o histórico show de 1989, em vários formatos. Steel Wheels Live - Atlantic City chega às lojas no dia 25 de setembro.

Apesar de produtos piratas circularem entre fãs, agora o material foi restaurado, remixado e remasterizado dos arquivos originais da banda.

Na época, o mega espetáculo contou com as participações de Eric Clapton, John Lee Hooker e a dupla Axl Rose e Izzy Stradlin (representando o Guns N´Roses).

Os fãs poderão encontrar o documentário e show em versões em LPs, CDs, DVDs, entre outros. Além disso, um disco duplo especial de Rock and a Hard Place (Live from Atlantic City) e Almost Hear You Sight(Live from Tokyo Dome) estará disponível no Record Store Day no dia 26 de setembro.