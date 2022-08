Rosa Lops Susin expõe "A Trilogia da Imagem" na Galeria Duque

publicidade

Neste sábado, 27 de agosto, a Galeria Duque Espaço Cultural (Duque de Caxias, 649) inaugura às 10h, a exposição "Trilogia da Imagem", da arquiteta e artista visual Rosa Lops Susin. A mostra, que fica em cartaz até 15 de outubro, traz20 obras que têm como parâmetro uma trilogia sobre as características das imagens, suas pluralidades e os elementos de composição. “Todas as obras estão conectadas de alguma forma, mas podem ser vistas e interpretadas de maneira individual. Os trabalhos desta exposição apresentam imagens distintas, embora os meios e as motivações de criação sejam semelhantes”, destaca a artista em sua segunda mostra individual”, conta a artista. A visitação ocorre de segundas a sextas, das 10h às 18h, e sábados, das 10h às 17h

Os módulos de "Trilogia da Imagem" se organizam em Criação Realista, Realista Espontânea e Contemporânea:

Criação Realista – O conteúdo artístico tem como base a reprodução de um modelo pré-existente. A inspiração destas obras parte da fotografia, que é reproduzida em técnica de acrílico sobre tela, aquarelas e técnica mista.

Realista Espontânea – A imaginação é o suporte das obras figurativas, nesta série. Rosa busca representar o empoderamento, a força, a liberdade e a pluralidade da mulher. A figura feminina, constantemente retratada

em suas pinturas, não corresponde a um lugar no tempo ou no espaço; elas transcendem os limites da regionalidade e dos períodos históricos. Essas mulheres comunicam-se através de seus olhares, extrapolando a

bidimensionalidade da tela, indo ao encontro daquele que a observa, dirigindo-se ao horizonte ou interagindo com o ambiente. Através de cores vibrantes, olhares marcantes, de uma variedade de texturas e grandeza de

detalhes, a artista retrata o corpo feminino nas suas mais diversas formas, cores, crenças, etnias, vivências.

Figura Imaginária ou Contemporânea – Este módulo tem como fundamento as relações que se estabelecem entre as cores, o equilíbrio e os traços. As imagens das composições dão significado à obra, livre à interpretação.

O trabalho é feito em aquarela sobre papel canson, canetas coloridas e marcadores permanentes em tamanho A4.

Sobre a artista

Arquiteta e artista visual, Rosa Lops Susin começou seus estudos de pintura, há 16 anos, no ateliê de Elizette Borguette e Vera Wincler. Além de participar de exposições e premiações na França, Itália e Portugal, Rosa recebeu Menção Honrosa pela obra "Metamorfoses", no Concurso La Passione del Dipingere, em Palermo (2018); ganhou o prêmio francês Cittá di Parigi, pela Notável Qualidade Estilística (2019) e, também, foi agraciada com o Certificado de Excelência Artística, pela Galleria Milanese Italian Art Gallery (2021). Sua obra "Divina Commedia" foi publicada em livro de curadoria de Giorgio Gregorio Grasso. Seus trabalhos constam em catálogos de exposições na França e em Portugal, organizados pela curadora Heloisa Azevedo.