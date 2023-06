Sátira "A Válvula" é atração de domingo em Porto Alegre

publicidade

Dirigida por Rodrigo Waschburger, a comédia "A Válvula" satiriza o estereótipo de um político acima de qualquer suspeita. Em formato de semi-arena, Rafaela Fischer, Lucas Soares e João Pedro Corrêa colocam em uma espécie de picadeiro personagens farsescos que desvendam a hipocrisia de uma sociedade pretensamente conservadora. O espetáculo tem exibição neste domingo, dia 11, às 20h, no Bar do Nito (avenida Coronel Lucas de Oliveira, 105 – bairro Bela Vista), em Porto Alegre. O espetáculo tem duração de 60 minutos e classificação etária de 14 anos. As reservas e ingressos antecipados podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 99717.4066

O Bar do Nito é uma das casas noturnas mais tradicionais de Porto Alegre. Em julho do ano passado, o espaço comemorou 30 anos. Nessas três décadas de atividades ininterruptas, o Bar do Nito se consolidou como o reduto do samba e da Música Popular Brasileira. Desde 2017, diversificou a programação com espetáculos teatrais e exposições de arte.