Saída "mágica" de Adele do palco encanta e confunde internautas: "Será que ela caiu em um buraco?"

Adele não economizou durante sua volta aos palcos na residência de shows Weekends With Adele, em Las Vegas, nos EUA.

A cantora britânica tem 32 apresentações marcadas e impressionou o público com uma superprodução que inclui chuva no palco, um piano em chamas e uma saída digna de truque de mágica durante o encerramento do show.

Desde sexta-feira (18), quando aconteceu a primeira apresentação da diva, internautas estão se mostrando encantados e confusos com a maneira que ela simplesmente "desaparece" ao final da última música.

Nas imagens, filmadas dos mais variados ângulos, uma chuva de confetes rosas brilhantes toma conta do palco e, em questão de segundos, Adele some.

Até mesmo um vídeo em câmera lenta tentou decifrar o truque, mas ainda assim é difícil ver o que acontece com a cantora.

A aposta mais óbvia dos fãs é que parte do palco deve se abrir rapidamente. "Será que ela caiu em um buraco? Gente, é a Adele, você não joga a Adele em um buraco", se divertiu um seguidor. "Eu estou há dias pensando na Adele sumindo no final do show, como que pode isso?", escreveu outro fã.

"Além de uma das cantoras mais premiadas, agora Adele quer investir na carreira de mágica? Tem futuro", brincou uma admiradora.

Confira abaixo alguns vídeos com o momento e reações de internautas.

Adele disappeared into confetti to close out her first Vegas show. pic.twitter.com/8NQOme2FPa — Pop Base (@PopBase) November 19, 2022

That slow motion of @Adele magically disappearing at the end of her show though…🤯 pic.twitter.com/KZ0sH1KEP3 — Adele Now (@AdeleNowuk) November 21, 2022