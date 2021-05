Sambista Nelson Sargento morre aos 96 anos no Rio de Janeiro

publicidade

Nelson Sargento, presidente de honra da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, morreu às 10h45 desta quinta-feira (27), no hospital INCA (Instituo Nacional do Câncer), no Rio de Janeiro. O músico era um dos principais nomes do samba e estava internado desde quinta-feira passada (20) onde foi diagnosticado com covid-19.

O sambista deu entrada no hospital com um quadro de desidratação, anorexia e significativa queda do estado geral. Sargento já havia tomado as duas doses da vacina contra a doença em fevereiro passado. Ele se tratava na unidade de saúde desde 2005, quando foi diagnosticado com câncer de próstata já tratado.