Sandy faz participação especial em show do Coldplay no Morumbi; fãs vão ao delírio

Sem muito estardalhaço, a cantora Sandy fez participação especial no show da banda britânica Coldplay, no estádio do Morumbi, em São Paulo, nesta terça-feira (14). A musa já havia sido flagrada mais cedo por internautas, enquanto passava o som.

Sandy entrou no palco às 22h27. A música escolhida foi "Magic". Na sequência, a estrela brasileira também cantou "Quando você passa (turu turu)".

"Que emoção é estar aqui esta noite. Obrigada pela recepção, pelo carinho", disse ela, ao lado do vocalista do Coldplay, Chris Martin.

O público presente foi ao delírio.

A banda britânica fará, ao todo, onze apresentações no Brasil: seis em São Paulo (quatro já foram), duas em Curitiba (PR) e três no Rio de Janeiro.

Durante os três shows de abertura, realizados no sábado, no domingo e na segunda, a chuva não deu tréguas para o público que acompanhou as apresentações. Nas redes sociais, o público compartilhou imagens da porta do estádio inundada, arquibancadas escorregadias e com poças d'água.

O Procon-SP notificou nesta terça a empresa Live Nation Brasil Entretenimento, responsável pela realização dos shows da banda. A companhia deverá esclarecer os problemas que teriam acontecido nos últimos eventos realizados no estádio do Morumbi.

A empresa deverá ainda explicar que medidas tomou sobre os problemas apontados; informar qual atendimento é oferecido ao público no local; e, no caso de serem de responsabilidade de fornecedores terceiros, a qual deles caberia esse atendimento.

