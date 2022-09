Santo, série espanhola protagonizada por Bruno Gagliasso, estreia na Netflix

publicidade

O thriller policial “Santo” estreia mundialmente nesta sexta-feira, 16 de setembro, pela Netflix. A série, criada por Carlos López (Hache, O Príncipe, A Embaixada) e dirigida por Vicente Amorim (Divisão A, Romance Policial: Espinosa, Copa Hotel), é a primeira ficção espanhola filmada entre a Espanha e o Brasil, e tem produção da Nostromo Pictures.

Estrelada pelo brasileiro Bruno Gagliasso e pelo espanhol Raúl Arévalo (Antidistúrbios, Tarde Para La Ira, O Mediador), ainda com as atrizes Victoria Guerra (Água Seca, 3 Mulheres) e Greta Fernández (Elisa e Marcela, A Filha de um Ladrão), Santo tem uma trama eletrizante de crime, ação e intriga que, em muitos momentos, se aproxima do terror. Na história, Santo é o traficante de drogas mais procurado do mundo, cujo rosto nunca foi visto. Os dois policiais que o procuram, Cardona (Bruno Gagliasso) e Millán (Raúl Arévalo), inicialmente se opõem, mas passam a colaborar e a se entender para resolver o caso e permanecerem vivos.