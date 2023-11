Sarau dos Artistas realiza encontro anual nesta segunda na Cidade Baixa

publicidade

O Sarau dos Artistas, tradicional evento no calendário cultural de Porto Alegre, nasceu em 2012 idealizado pelo músico Adriano Trindade. O coletivo surgiu da vontade de movimentar a cena musical gaúcha, promovendo integração entre cantores e compositores, famosos e anônimos, veteranos e novatos. Adriano Trindade, à frente do projeto até os dias atuais, é músico gaúcho, fundador do Sarau, atualmente radicado na Alemanha. Ele realiza a curadoria de conteúdo do Sarau diretamente da Europa em parceria com a Daia Gomes, produtora executiva de Porto Alegre, também responsável pela comunicação do Sarau.

Neste mês de novembro o Sarau promove sua comemoração anual de aniversário "Sarau dos Artistas - 12 anos", com a presença de Adriano Trindade, que desembarca direto da Alemanha para o palco do Boteco Matita Perê (rua João Alfredo, 626), no bairro Cidade Baixa para receber dezenas músicos da cena gaúcha, compositores, cantores e multi-instrumentistas, com o objetivo de aproximar o público que acompanha o sarau aos artistas que fazem parte do coletivo.

Entre os músicos que já confirmaram presença estão Dan Ferreti, Bruno Moura, Pedro Chaves, Lela Rosanelli, Adrielle Gauer, Braz's, Luiza Oliano, Jarbas Meirelles, Edu Meirelles, Saulo Fietz, Bibiana Alves, Binho Ribeiro, Rosa Franco, Indira Estévez, Brunno Bonelli, Alexandre Poeta, João de Almeida Neto, Paulista, Alexandre Rodrigues, Adriana Deffenti, Tonho Crocco, Carlinhos Presidente, Pirisca Grecco, Laura Dalmás, Rafa Machado, Glau Barros, Elton Saldanha, Kelen Pavan, Gelson Oliveira, Loma Pereira, Analise Severo, Nelson Coelho de Castro, Eduardo Pitta, Pietra Keiber, 50 Tons de Pretas, Sady Homrich e Carlinhos Carneiro.

Os ingressos antecipados estão à venda no Sympla, com lote promocional limitado! Para saber mais sobre o evento as redes do Sarau dos Artistas são:

Facebook.com/saraudosartistas

Instagram.com/saraudosartistasportoalegre

SERVIÇO

Evento: Sarau dos Artistas - 12 anos

Quando: 20/11/23 - 19h

Onde: Boteco Matita Perê (João Alfredo, 626 - Cidade Baixa - POA)

Ingressos a partir de R$ 20,00 à venda no Sympla.