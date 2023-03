"Sbørnia Kontra'Atracka em Revista" tem apresentação em Novo Hamburgo

publicidade

Depois do sucesso da temporada de três semanas no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, o espetáculo "Sbørnia Kontra'Atracka em Revista" chega ao Vale dos Sinos. A montagem, uma continuação de "Tangos e Tragédias", terá apresentação única neste domingo, 19 de março, às 19h, no Teatro da Feevale, em Novo Hamburgo.

No show, Kraunus (Hique Gomez) e Nabiha (Simone Rasslan) apresentam as canções e causos sbørnianos junto a seus convidados especiais: MenThales (Tales Melati), o tocador de gaita-foles e hipnotizador das montanhas da Kashkadúnia, Pierrot Lunaire (Gabriella Castro), a grande sapateadora do Ballet Hiperbølico da Sbørnia e o Grupo Vocal Stelas Maritmas Sborniani, um coro de jovens meninas organizado pelo maestro Cosmas Grieneisen.

SERVIÇO:

Espetáculo Sbornia Kontra'Atracka em Revista

Data: domingo, 19 de março

Horário: às 19h

Local: Teatro da Feevale (Universidade Feevale, RS-239, 2755 - Campus II)

Classificação: livre

Ingressos pelo site: https://www.blueticket.com.br