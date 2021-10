Scarlett Johansson chega a acordo com a Disney por 'Viúva Negra'

publicidade

A batalha judicial entre Scarlett Johansson e a Disney parece ter chegado ao fim.

A atriz estava processando a empresa por lançar o filme Viúva Negra simultaneamente nos cinemas e na plataforma de streaming Disney+.

Segundo Scarlett, a decisão gerava uma quebra no contrato entre as partes, o que poderia ter impactado nos ganhos da estrela em relação à porcentagem de bilheterias.

Scarlett e a Disney não informaram o valor do acordo, mas segundo o site Deadline, serão pagos cerca de US$ 40 milhões, ou R$ 217 milhões, para a atriz.

"Estou feliz de termos resolvido nossas diferenças com a Disney. Sou incrivelmente orgulhosa do trabalho que fizemos ao longo dos anos e desfrutei imensamente de minha relação criativa com a equipe. Estou ansiosa para continuar nossa colaboração nos próximos anos", disse Scarlett em um comunicado.

Em resposta, o chefe de conteúdo da Disney Studios, Alan Bergman, revelou que a empresa continuará a trabalhar com a atriz: "Estou muito satisfeito que pudemos chegar a um acordo com Scarlett Johansson a respeito de Viúva Negra. Nós agradecemos a contribuição dela ao Universo Cinematográfico da Marvel e estamos ansiosos para trabalhar juntos em vários projetos futuros, incluindo Torre do Terror".

A resposta de Bergman tirou a dúvida que muitos fãs tinham sobre Scarlett ter ou não sido cortada da adaptação de Torre do Terror após o processo. A atração dos parques da Disney será transformada em filme, assim como aconteceu com Piratas do Caribe, Mansão Mal-Assombrada e Jungle Cruise.