Seleção de lançamentos de singles e discos de músicos gaúchos

publicidade

A produção músical no Rio Grande do Sul está em alta, com lançamentos de novos singles e discos de músicos. Entre os lançamentos apresentados estão trabalhos de Tiago Ferraz, Matheu Corrêa, Mateus Zuanazzi, Felipe Karam e das bandas Dora Vante e Caradura

O cantor e compositor Tiago Ferraz lança neste domingo, dia 22, “A Linda Canção do Sábio Sabiá”, álbum solo realizado por meio de financiamento coletivo. As 13 músicas passeiam por diversas influências musicais. São composições próprias e parcerias com Mário Pirata, Duca Duarte, André Saut, Cachola e David Fontoura, além de uma releitura de Pixinguinha e João de Barro. Para finalizar o lançamento, Ferraz lançou a segunda etapa da campanha de financiamento coletivo pelo link https://ffm.bio/tiagoferraz.

Matheu Corrêa apresenta seu álbum "Matheu Correa Ao Vivo no Trilha Hub Cultural". Após os singles "Indelével" e "Testemunho", Corrêa traz o novo registro feito em live direto de Sapucaia do Sul, no estúdio Trilha Hub Cultural . A gravação reuniu Felipe Bonilha na bateria, Renato Martinez no baixo, Maurício Tubs nos teclados e o próprio Matheu nas guitarras e vocais.

“Zuana”, projeto do cantor, compositor e multi instrumentista gaúcho Mateus Zuanazzi, chega com o clipe do single “Não Dá Nada”. Com participação de Carlinhos Carneiro no vocal principal, Akeem Delanhesi no solo de violão e Pedro Mello no baixo, a canção fala sobre a ironia de ignorar os problemas ou tentar ter controle sobre o que não se controla.

O samba instrumental “Água de Santo”, escrito de forma coletiva por Felipe Karam, Max Garcia e Bruno Coelho, está disponível nas plataformas de música. A gravação ganhou influências jazzísticas do baixo elétrico de Miguel Tejera, da bateria de Dani Vargas e da guitarra de Antonio Flores, além do violino de Karam e do violão de Max Garcia. A faixa foi gravada na Téc. Áudio, em Porto Alegre, em outubro de 2020, com produção musical e mixagem de Antonio Flores, masterização de Marcos Abreu e arte gráfica de Leo Lage.

A Dora Avante acaba de disponibilizar o single “Interrogações” nas plataformas digitais. Formada em 2019, a banda reúne Alexandre Fritzen (vocalista e tecladista), Augusto Dosso (baixista), Bruno Borges (guitarrista), e Giovane Albarello (baterista).

A roqueira Caradura canta os amores mal-sucedidos com olhar bem-humorado no clipe “Mentira”, single no qual a veia rock da banda se mistura ao seu perfil cômico para narrar uma sucessão de dissabores no amor. A canção ganhou um clipe e está nas principais plataformas.