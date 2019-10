Semana do Violão reúne músicos em palestras temáticas em Porto Alegre

publicidade

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) abre nesta terça-feira a Semana do Violão, com programação gratuita, voltada ao violão clássico, que segue até a próxima sexta-feira no Teatro Moacyr Scliar (Sarmento Leite, 245). Violonistas profissionais farão palestras temáticas, diariamente às 16h30min e apresentações, sempre a partir das 19h, em diferentes temáticas e estilos.

Vencedor do Prêmio de Violão Juan Carlos Amat (2015 e 2016), Jean Lopes palestra sobre a “História do Violão”. Surgimento, repertório, luthiers, musicistas de destaque no instrumento, além de relatos sobre diferentes mudanças ao longo dos séculos estarão em foco. Logo mais, o músico tocará suas diferentes influências, no recital "Sonatas", com as autorais Sonata nº 1, a Sonata nº 2 ”Fenômenos da chuva”, a Sonata nº 3 “Bluestory” e a Sonata nº 4 “Brasil Sonata”.

Nesta quarta, será a vez do professor da Escola de Música da Unisc, Danton Oestreich, falar sobre “Os Mistérios da Harmônica e mais tarde interpretar "De Bach a Baden". O recital reunirá obras do violão de concerto da música barroca, romântica, moderna e brasileira. Eduardo Pastorirni, integrante da Camerata Violões do Porto, é atração na quinta, às 19h, em "Concerto Violão Latino - Americano no Século XX", que mostra a relação entre as obras em torno do conceito de música latino-americana do séc. XX. Abel Carlevaro, Leo Brower, Manuel M. Ponce, Augustín Barrios Mangoré e Radamés Gnattalli estão no repertório. Seu colega na Camerata e professor da escola Cordas & Cordas, Douglas Wagner, encerra o evento, na sexta, com “Cordas Dedilhadas: Seis séculos de história”.

O recital apresenta composições do período renascentista até os dias atuais, com obras de Vicenzo Galilei, Johann Sebastian Bach, Fernando Sor, Villa-Lobos, Federico Moreno Torroba e Leo Brouwer.