Semifinal do Canta Comigo 4 tem hits de Luciano Pavarotti e Whitney Houston neste domingo

O Canta Comigo 4 chega na sua primeira semifinal neste domingo (5). No outro domingo, dia 12 de junho, vai ao ar a segunda e última etapa dessa fase. Vale tudo para garantir vaga na grande final da competição!

Os candidatos vão ter que mostrar tudo que sabem no palco. Com apresentações bem ecléticas, eles prometem agradar o apresentador Rodrigo Faro e o painel de 100 jurados.

Neste nono episódio, o público acompanha interpretações de sucessos como: Isso Aqui Tá Bom Demais, de Dominguinhos; Tá Vendo Aquela Lua, do Exaltasamba; When You Believe, da Whitney Houston e Mariah Carey; Nessum Dorma, de Luciano Pavarotti; Can´t stop Loving You, do Van Halen; Coração em Desalinho, de Zeca Pagodinho; Talismã, de Leandro e Leonardo; My Way, de Frank Sinatra na versão espanhol; Your Song, de Elton John; Million Reasons, de Lady Gaga, entre outros.

Lembrando que, no programa, os novos talentos têm como objetivo impressionar os 100 jurados, que ficam posicionados em um grande painel colorido avaliando e comentando as apresentações. Se qualquer um deles gostar da performance, poderá se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos são acumulados, sendo que cada pessoa é equivalente a um ponto ganho. Os ritmos apresentados podem ser bem variados e o ápice da atração acontece quando todos do júri se levantam e formam uma só voz.

Canta Comigo 4 nas plataformas digitais

O programa pode ser assistido pelo PlayPlus, serviço de streaming do Grupo Record, onde também ficará disponíveis a íntegra das edições da atração. No portal R7.com, os internautas podem acompanhar entrevistas exclusivas, melhores momentos, galerias de fotos e reportagens especiais sobre o dia a dia do reality, além de votar em quem deverá ser o vencedor na grande final do programa.

Os telespectadores podem interagir com a atração com comentários, fotos e vídeos enviados pelas redes sociais utilizando a hashtag #CantaComigo. Durante o programa, a multiplataforma também compartilha os conteúdos enviados pelos internautas em todas as redes, como Facebook, Instagram e Twitter. No TikTok e Instagram, os usuários podem acompanhar uma cobertura especial do Canta Comigo e encontrar diversos challenges exclusivos com os participantes e jurados.

Sobre o formato

Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay, apresentada por Rodrigo Faro e produzida pela Endemol Shine Brasil, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. As duas primeiras edições do programa foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019) em 2018 e 2019. No final de 2020, o formato ganhou a primeira versão infanto-juvenil do mundo, o Canta Comigo Teen.



Canta Comigo 4 é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar aos domingos, a partir das 18h. A direção-geral é de Marcelo Amiky. Rodrigo Carelli assina a direção do núcleo de realities da Record TV.