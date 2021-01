Sesc São Leopoldo inscreve para oficina on-line de teatro

publicidade

O Sesc São Leopoldo promove a Oficina On-line Teatro de Presente, com Joice Rossato, desta quinta até o dia 25 de fevereiro, às 15h ou 19h, com 2h de duração, pela plataforma Zoom. Hoje haverá uma aula experimental gratuita, às 15h para maiores de 55 anos, via Whatsapp e 19h, para maiores de 16 anos, pelo Zoom. Inscrições pelos e-mails jrossato@sesc-rs.com.br e dacastro@sesc-rs.com.br ou whatsApp (51) 98493-0540.

A atriz, gestora, produtora e educadora Joice Rossato, que é agente de Cultura e Lazer do Sesc São Leopoldo, irá trabalhar o jogo teatral, a expressividade, as noções de espaço e tempo no próprio corpo. Um momento de presente para cada um se conectar consigo mesmo e uma experiência para ampliação de repertório próprio.