Shakira manda indireta após Piqué criticar mudança: 'As coisas não são sempre como sonhamos'

publicidade

Shakira e Piqué anunciaram a separação em junho do ano passado, mas somente no último final de semana que a cantora se mudou. A artista deixou Barcelona, na Espanha, onde vivia por conta do trabalho do jogador de futebol, e foi para Miami, nos Estados Unidos, com os filhos, Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8. Porém, a mudança teria sido alvo de críticas de Piqué.

Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, o atleta teria achado a mudança da ex-mulher precipitada. Porém, não havia nada que Piqué poderia fazer, pois eles teriam concordado que a cantora iria para a América do Norte com as crianças no acordo da separação.

Em meio a mudança, a diva pop publicou uma foto da vista da janela do avião e compartilhou uma mensagem enigmática. "Mas as coisas não são sempre como sonhamos. Às vezes, corremos, mas não chegamos. Nunca duvide que vou estar aqui", disse.

Além desse post, Shakira também compartilhou uma foto da vista de Barcelona e escreveu um texto para se despedir da cidade. Na publicação, a cantora disse que foi lá que ela aprendeu que "a amizade é maior do que o amor".

Veja Também

"Mudei para Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que agora buscamos em outro canto do mundo, ao lado da família, de amigos e do mar. Hoje, iniciamos um novo capítulo na busca pela felicidade. Obrigada a todos que surfaram tantas ondas comigo em Barcelona, a cidade em que, sem dúvida, aprendi que a amizade é maior que o amor. Obrigada a todos que me animaram, secaram minhas lágrimas, me inspiraram e me fizeram crescer. Obrigada ao meu público espanhol que sempre me dobrou com seu carinho e lealdade. Para vocês, é apenas um até logo e, como meu pai dizia sempre, nos vemos nas curvas", disse a colombiana.

Veja abaixo a publicação de Shakira, em espanhol: