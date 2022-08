Show celebra o Dia dos Pais com tributo a Raul Seixas

publicidade

O Boulevard Assis Brasil (Assis Brasil, 4320) promove um show especial em homenagem ao Dia dos Pais neste sábado, 13 de agosto, às 18h30min, com Tom Amorim, cover de Raul Seixas. Acompanhado de banda, o músico interpretará as principais canções que marcaram a carreira de um dos grandes nomes do rock brasileiro. O evento, que será realizado na praça de alimentação do empreendimento, é gratuito e aberto ao público.

O público poderá cantar hits como “Maluco Beleza”, “Metamorfose Ambulante”, “Cowboy Fora da Lei”, “Medo da Chuva”, “Tente Outra Vez” e “Ouro de Tolo”. Tom Amorim é cantor, compositor e produtor, e realiza intepretações em diversos estilos musicais, indo da Bossa Nova a óperas populares. O violonista começou a estudar música aos sete anos, e aos onze já era reconhecido em seu estado de origem, Santa Catarina. Já participou da Ospa, em Porto Alegre, como integrante do coro sinfônico na posição de Tenor.