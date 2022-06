Show da cantora KT Tunstall é adiado

publicidade

Por motivos de saúde, a intérprete do sucesso “Sunddenly I See” precisou adiar a apresentação que estava marcada para esta sexta-feira, dia 3 de junho, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre.

A W+ e o Teatro do Bourbon Country informam que o show da KT Tunstall será adiado, ainda sem data definida. Quem adquiriu o ingresso receberá instruções e novas informações nos contatos cadastrados.

A cantora, compositora e multi-instrumentista britânica também faria apresentações em São Paulo e em Curitiba.

Segue declaração da artista:

"Querida América do Sul,

Estou tão triste em compartilhar que eu acordei doente e me sentindo mal para voar. Neste momento, não tenho certeza do que tenho, mas me desculpem por não conseguir viajar e cantar para vocês desta vez. Por favor, deem um tempo para minha equipe e produtoras informarem o que será feito com os que compraram os ingressos - mais informações serão disponibilizadas em breve. Amor e minhas sinceras desculpas", KT.