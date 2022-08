Show de Jorge Ben Jor no Araújo Vianna

publicidade

Jorge Ben Jor apresenta um show especial "Salve Simpatia!", com as batidas inconfundíveis do seu violão, no dia 20 de agosto, sábado, a partir das 21h, no Auditório Araújo Vianna. Os ingressos estão à venda na Sympla.



Marcado pelo inconfundível ritmo da sua guitarra, que transcende toda e qualquer regra de classificação, seu estilo foge aos rótulos: é samba com maracatu, bossa com rock, baião com funk. Jorge Ben Jor é modernidade com tradição, e isso se traduz no palco nessa turnê.



O artista carioca revolucionou a música brasileira com um estilo único, que colocava em comunhão as raízes brasileiras e africanas por meio de poemas tocantes, repletos de misticismo e energia. Padroeiro de uma legião de músicos que pedem sua benção para produzir um som que carrega em si muita simpatia, emoção, fortes raízes, um estilo único e muita, mas muita, história.