Show do Alma Lusitana marca do Dia Estadual do Fado em Porto Alegre

O Alma Lusitana realiza o “Concerto Dia Estadual do Fado” no Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/n), em Porto Alegre, nesta terça-feira, dia 25, às 20h. O espetáculo conta com a participação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Ingressos no site do TSP.

O grupo, que canta o fado e a canção portuguesa desde 2005, apresenta um repertório com clássicos como “Nem às Paredes Confesso”, uma das mais solicitadas pelo público nos shows do grupo; “Casa Portuguesa”, bastante conhecida entre as famílias portuguesas e seus descendentes; e “Júlia Florista”, que conta a história de uma jovem que vendia flores pelas ruas de Lisboa para garantir seu sustento, mantendo assim sua independência e sem nunca deixar de cantar o fado.

Na formação estão a cantora Julia Machado, Jéferson Luz, na guitarra portuguesa, e Maurício Montardo, na viola de fado.

O Dia Estadual do Fado é comemorado no dia 1º de julho, data que a própria Amália Rodrigues, a mais respeitada cantora de Fado de todos os tempos, escolheu para comemorar seu aniversário. De acordo com o registro de nascimento, a célebre portuguesa nasceu em 23 de julho de 1920, em Lisboa, mas essa não seria a data correta. Amália, além de fadista excepcional, sempre buscou difundir a cultura, o idioma e a música de Portugal ao longo de toda a sua vida. Morreu em 6 de outubro de 1999, vítima de infarto. O Fado foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2011, e teve, em sua candidatura, especial agradecimento ao trabalho realizado por Amália em seus mais de 50 anos de carreira.

