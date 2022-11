Show do grupo Fundo de Quintal é adiado em Porto Alegre

publicidade

O show do grupo Fundo de Quintal, marcado para o dia 14 de novembro, está adiado em Porto Alegre. A nova data informada pela produtora que trará o conjunto ao RS é 7 de maio de 2023 no Auditório Araújo Vianna. Com músicas que se tornaram clássicos do samba, o Fundo de Quintal celebra mais de 50 anos de carreira.

Todos os ingressos já adquiridos seguem válidos para o evento, sem necessidade de validação ou troca. Para dúvidas e mais informações entrar em contato no e-mail opiniao@opiniao.com.br ou no telefone (51) 3211-2838.