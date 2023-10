Show do guitarrista israelense Yuval Ben Lior no Farol Santander Porto Alegre

publicidade

Projeto Jazz Day recebe o guitarrista israelense Yuval Ben Lior e seu trio Manouche, nesta terça-feira, dia 10, às 20h, no Farol Santander Porto Alegre (Rua Sete de Setembro, 1028), no Centro Histórico. Ingressos no site do aqui.

Será a oportunidade de ouvir o Jazz Cigano (Manouche), criado pelo grande mestre Django Reinhardt na Paris dos anos 30, o ritmo ganhou o mundo. O estilo é tocado no mundo todo com grandes nomes vindos de diversos países, como Gonzalo Bergara (Argentina), Angelo Debarre (França), Stochelo Rosenberg (Holanda), Joscho Stephan (Alemanha), Bireli Lagrène (França). Ritmos pulsantes, virtuosismo e influências que abraçam tradicional e moderno caracterizam o som do Manouche.

Neste show, montado especialmente para o Projeto Jazz Day, do Farol Santander, Ben apresenta clássicos do jazz manouche, de nomes como Django Reinhardt, além de composições próprias baseadas neste estilo de jazz, tendo a seu lado Sergio Velasco.(Violão lá pomp, caracteristico do estilo) e Berval Moraes (contrabaixo).

Yuval Ben Lior, músico, educador, guitarrista e compositor radicado no Rio de Janeiro desde 2000. Formado em jazz e composição na faculdade M.I.T. de Los Angeles. Se envolveu com a música profissionalmente desde os 16 anos com 3 músicas de sua autoria na rádio de Tel Aviv e um videoclipe no famoso canal de música MTV israelense.

Essa é mais uma ação do Farol Santander Porto Alegre conectada à música, iniciativa que vem ganhando força e se consolidando com atrações voltadas a música clássica, erudita e popular, além de espetáculos de dança e novas experimentações audiovisuais.

Jazz Day é uma realização do Farol Santander Porto Alegre, Branco Produções e Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo a Cultura, com patrocínio do Santander Brasil.

