Show do Tiago Iorc em Porto Alegre e Passo Fundo será adiado

O show do artista Tiago Iorc, que aconteceria em Porto Alegre e Passo fundo, em maio, irá sofrer alterações. O show estava agendado para o dia 19 de maio no Gran Palazzo, em Passo Fundo, e dia 20 de maio, no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre.

Por questões logísticas, o show de Passo Fundo será realizado no dia 30 de julho de 2023, no Auditório Menino Jesus (Rua Morom, 2255), um novo local, e o de Porto Alegre passará para o dia 29 de julho de 2023, no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), no mesmo local.

Todos os ingressos adquiridos antecipadamente, pela internet ou pontos de venda autorizados, continuam válidos e não precisam efetuar qualquer tipo de troca.

Em Passo Fundo, todos os ingressos comprados anteriormente para o Gran Palazzo serão realocados em setores equivalentes no Auditório Menino Jesus.

Para dúvidas ou reembolso, é possível entrar em contato com a produtora pelo e-mail faleconosco@opusentretenimento.com. A produtora não se responsabiliza por ingressos adquiridos fora dos canais de venda oficiais.