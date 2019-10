Shows de violonistas marcam agenda musical de Porto Alegre nesta quarta

publicidade

O jovem violonista paulista Arthur Endo faz show, pela primeira vez em Porto Alegre, nesta quarta, às 20h, no Teatro Bruno Kiefer (Andradas, 736). Vencedor da competição internacional Imagine Brazil e premiado na Universal Street Games, o artista apresenta seu último disco, “Narrativas de um Brasil”, com clássicos da Música Popular Brasileira. As participações ficam por conta de Mathias 7 Cordas e Poetas Vivos.

O álbum tem arranjos feitos junto com Ulisses Rocha, responsável também pela direção musical do disco. O projeto nasceu após dez anos de dedicação ao universo do violão brasileiro e reúne composições de Pixinguinha, Tom Jobim, Guinga, Ernesto Nazareth e João dos Santos.

Musicalidade do brasil no exterior

Com apenas 23 anos de idade, Endo já viajou por diversas partes do mundo como Suécia, Holanda, França, Colômbia e Estados Unidos, levando a música brasileira e sensibilizando os espectadores com uma homenagem à Marielle Franco, por meio da música “Filha do Medo da Noite”, de sua autoria. Ele e Yamandu Costa e Endo estão trabalhando em um projeto.

Diálogo pelos acordes

Também apostando na música pelos acordes, o violonista e compositor porto-alegrense Rafael Lopes apresenta seu terceiro álbum, “Entre Caminhos”, em show gratuito, às 19h, no Teatro Moacyr Scliar da UFCSPA (Sarmento Leite, 245), ao lado de Mari Kerber (piano) e André Godinho (violão).

O trabalho de Lopes coloca em diálogo texturas e melodias elaboradas ao longo de sua trajetória, combinadas a novas trilhas. Ele tocará seis faixas do disco, como “Django Reinhardt”. A sonoridade do músico mescla elementos da música brasileira, latina e jazz e improvisação.

O artista é bacharel em Música pela Ufrgs e fez cursos na Universidade de Aveiro (Portugal) e Berklee College of Music (EUA). Lopes foi mencionado duas vezes (2015 e 2017) como um dos destaques no cenário da música instrumental brasileira pelo site “Melhores da Música Brasileira”. Ele integra a Camerata Violões de Porto, com quem vem apresentando “Carmen e os Violões”.