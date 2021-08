Shows no Espaço 373 e na Sala Jazz Geraldo Flach em Porto Alegre

publicidade

O quarteto Marmota reinicia as atividades em apresentação híbrida, nesta sexta-feira, às 21h, no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373). O casarão recebe um público limitado a 40 pessoas, seguindo todos os protocolos sanitários. Já a transmissão é pela plataforma Cuboplay.

Formado por Leonardo Bittencourt (piano), André Mendonça (baixo acústico), Pedro Moser (guitarra) e Bruno Braga (bateria), o Marmota mostra composições autorais do álbum “A Margem”, lançado em parceria com o estúdio Audio Porto e finalista do Prêmio Profissionais da Música 2018, na categoria Artista Instrumental. Ingressos a conferir no site do Espaço 373.

A Sala Jazz Geraldo Flach celebra seis anos de atividade e recebe o show de Cristian Sperandir (piano) e Lorenzo Flach (guitarra). Com a participação especial de Marcelo Delacroix (voz e violão). A apresentação é online com transmissão ao vivo pelo canal de YouTube da sala. Ingressos via Sympla.

Cristian e Lorenzo estão preparando um show que combina homenagem, música autoral e releitura de outros compositores, como Beatles, Tom Jobim, Cristian Sperandir, Geraldo Flach e Ivan Lins.

O dia seis de agosto representa mais do que o aniversário da Sala, é a data que seria também aniversário de Geraldo Flach, falecido em 2011, que é a inspiração e referência para este local que, desde o seu primeiro show, tem contribuído para a cena cultural de Porto Alegre.