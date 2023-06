Sidney Magal recebe alta do hospital após 12 dias de internação

publicidade

Sidney Magal recebeu alta do hospital, nesta terça-feira, dia 6, após ficar internado por quase duas semanas. Segundo o boletim médico, emitido pelo hospital HCor o cantor "estaria em bom estado geral, sem sequela funcional". O artista, de 72 anos, vinha apresentando uma boa evolução durante esses dias.

"O paciente Sr. Sidney Magal recebeu alta hospitalar no dia de hoje, em bom estado geral, sem sequela funcional", diz o comunicado.

Magal foi internado no último dia 25, quando passou mal e precisou interromper um show em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ele continuou a apresentação após receber atendimento médico no local e foi transferido para o HCor (Hospital do Coração), na capital paulista, onde continua internado desde então.

Diretamente do hospital, o artista gravou um vídeo para contar que precisou ser internado devido à pressão alta, problema com o qual já lida há muitos anos. Por conta da hipertensão, o cantor chegou a ter um pequeno sangramento no cérebro.

De acordo com comunicado do HCor, o sangramento foi constatado após alguns exames. Sidney Magal precisou ficar por 72 horas em observação na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), mas não ficou com sequelas do episódio.

