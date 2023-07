Simaria fala sobre carreira solo de Simone: "Quero que ela cresça e siga o caminho dela"

publicidade

Em entrevista no evento Best New Artist Showcase, do Grammy Latino, em São Paulo, na quarta-feira, 12, Simaria comentou sobre sua carreira solo após o fim da dupla com Simone, em agosto de 2022.

Juntas por dez anos, a cantora disse que deseja sucesso a irmã. Ambas já lançaram novos hits sertanejos na carreira solo.

"Eu fico feliz, porque os compositores que escreviam para a dupla continuam escrevendo para ela, então, não tinha como dar errado. Os caras são incríveis. Quero que ela cresça e siga o caminho dela. Isso é vitória minha. Simone é minha irmã, meu sangue", disse em entrevista à Quem.

Fim da dupla

O comunicado, na época, foi através de um post nas redes sociais. "Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone", informaram as irmãs.

Simaria detalhou, ainda por meio da nota, que iria se afastar temporariamente dos palcos para cuidar dos filhos e da condição vocal: "Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante".

Simaria ficou afastada dos palcos por alguns meses e Simone completou o fim da agenda de shows da ex-dupla.