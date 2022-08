Simony faz reflexão em meio a tratamento de câncer: "Com cabelo ou sem cabelo você continua linda"

publicidade

Em meio ao tratamento de um câncer no intestino, Simony postou uma reflexão no Instagram, nesta sexta-feira, dia 19. A cantora incentivou os fãs a escreverem uma carta a si mesmos, agradecendo por tudo.

"Pare tudo que está fazendo, escreva uma carta para você, agradecendo por tudo até pelos erros. Se elogie fale o quando você linda mesmo passando por dificuldades, o quanto você é guerreira. Com cabelo sem cabelo você continua sendo linda", escreveu na publicação.

"Se ame muito, sabe por quê? Nada mudou e vamos tirar de letra tudo isso. Força já deu tudo certo. Deus sempre foi Deus", completou.

"Isso! Autoestima é tudo. Forças sempre", escreveu uma seguidora. "Guerreira maravilhosa", disse outra. "Maravilhosa! Continuo minhas orações por você!", falou mais uma.

